Aufklärung statt Strafe

In Leobendorf hat man künftig ein besonderes Auge auf Spaziergänger und Ausflügler. Weil diese sich nämlich vermehrt nicht regelkonform verhalten, wurden sogenannte „Feldschutzorgane“ bestellt, die in erster Linie landwirtschaftliches Eigentum bewachen sollen. Im Bezirk sind diese „Aufpasser“ noch ein Unikum, aber die Klagen über Spaziergänger, die sich an Weinstöcken bedienen, über Felder laufen oder illegal Feuer machen, häufen sich auch in anderen Bezirksgemeinden.

Die entscheidende Frage ist, ob Feldschutzorgane, die übrigens mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet sind, diese Probleme wirklich lösen können. Denn auch die neuen Aufpasser können nicht immer überall vor Ort sein. Aber vielleicht können sie ihre Funktion ja nutzen und Aufklärungsarbeit vor Ort betreiben; und den „Sündern“ die Folgen ihres Handels sachlich vor Augen führen.