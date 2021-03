Groß war die Häme, als der FK Hagenbrunn bei Halbzeit der Saison 2017/18 nach lediglich einem halben Jahr seinen Rückzug aus dem Kampfmannschaftsspielbetrieb bekannt gab. Zu schnell wollte man zu viele Schritte gleichzeitig machen.

Scheinbar hat man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, denn still und heimlich haben sich die Hagenbrunner zu einem Leuchtturm-Projekt im Nachwuchsfußball entwickelt. Über 150 Kinder und über 25 Trainer sorgen dafür, dass einzelne Mannschaften und Jahrgänge mittlerweile mit Österreichs Elite – und internationalen Top-Teams – mithalten können. Trotzdem sieht man sich nur als Zwischenlösung zwischen angehendem Profifußball und reinem Amateurkick. Besser geht’s nicht.

Mit dem Bau des neuen Schulcampus in Hagenbrunn soll in den nächsten Jahren dann der nächste Level erreicht werden. Dann könnte das Thema Kampfmannschaft ja wieder einmal diskutiert werden. Diesmal wäre so ein Projekt kein Schnellschuss mehr, sondern auf einem behutsam aufgebauten Fundament ent standen.