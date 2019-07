Der Weg, den der Stockerauer Umweltstadtrat Dietmar Pfeiler eingeschlagen hat, soll deeskalieren: In Sachen Eschentriebsterben prallen mit Herwig Hödl von der ÖVP und Bauhof-Leiter Franz Els zwei Gegenpole aufeinander. In der Haftungsfrage steht es Wort gegen Wort: Jurist Hödl fürchtet strafrechtliche Konsequenzen für VP-Bürgermeisterin Andrea Völkl, sollte eine Esche zu Fall kommen. Els beruft sich darauf, dass die Stadt ihre Sorgfaltspflicht im höchsten Maße wahrnehme.

Nun sollen auf Vorschlag Pfeilers neutrale Experten die Stadt beraten, wie es in der Au weitergehen soll – der einzig sinnvolle Schritt in dieser Debatte. Denn die Fronten haben sich bei den Diskussionen im Ausschuss schnell verhärtet, eine gemeinsame Lösung ist längst unmöglich geworden. Eine Beratermeinung lässt Emotionen außen vor und wird im besten Fall beiden Anliegen gerecht. Denn die Stadt steht nicht nur gegenüber den Menschen in der Haftung, sondern auch gegenüber dem Naturjuwel Au in der Pflicht.