Österreichs Handball-Frauen mit den beiden Korneubur gerinnen Johanna Reichert und Johanna Schindler sind erstmals seit der WM 2009 in China wieder bei einem Großereignis dabei – ein historischer Erfolg und Meilenstein auf dem Weg zur Heim-Europameisterschaft 2024, vielleicht mit noch mehr Weinviertler innen.

Denn vor allem die Karriere von Reichert sollte den vielen Talenten der Stockerauer WHA- Mannschaft und der Korneuburger Bundesligadamen als großes Vorbild dienen. Natürlich ist nicht jede Spielerin mit dem Talent und den Vorzügen von Reichert gesegnet, aber auch sie spielte vor Kurzem noch in Österreichs zweithöchster Spielklasse.

Potenzial in den beiden größten Städten des Bezirks ist vorhanden, das beweist ein Blick auf die Tabelle: Stockerau spielt mit einigen Jungen in der WHA um den Titel mit, während Korneuburg mit fast ausschließlich Jungen vor Platz eins in der Bundesliga steht. Die Richtung stimmt also. Und mit der Motivation, bei der Heim-EM dabei zu sein, sollte die Entwicklung weiter nach oben gehen.