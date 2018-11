Der große Traum vom Oberen Play-off rückt immer näher für die Korneuburger Bundesligaherren. Mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen kletterten die Mannen von Erfolgstrainer Alexander Luzyanin auf Rang vier der Tabelle. Schon Platz fünf würde reichen, um im Frühjahr im Kampf um ein HLA-Ticket mitzumischen. Allerdings: Jene vier Teams, die um die zwei OPO-Tickets kämpfen, liegen innerhalb von nur zwei Punkten – damit ist Hochspannung im letzten Viertel des Grunddurchgangs ga rantiert.

Aber egal, wie es am Ende ausgeht, die Korneuburger, in der letzten Saison aufgestiegen, haben einen weiteren Schritt nach vorne in ihrer Entwicklung gemacht. Was besonders erfreulich ist: Der größte Teil des Kaders besteht aus waschechten Korneuburgern. Das wird auch vom Publikum honoriert, das immer für eine gut gefüllte und lautstarke Franz-Guggenberger- Sporthalle sorgt.

Ein zweiter Aspekt, der positiv stimmt: Gegen die Top-drei- Teams der Tabelle holten die Bezirkshauptstädter drei Punkte aus drei Spielen. Oder anders ausgedrückt: Korneuburg kann mit den Allerbesten nicht nur mit- sondern auch ordentlich dagegenhalten. Deswegen ist die Tür zum Oberen Play-off weit offen. Jetzt liegt es an den Unionerjungs, den Schritt auch durchzuziehen.