Brücke bleibt ein Traum

Zumindest versorgungstechnisch sind Korneuburg und Klosterneuburg künftig miteinander verbunden. Fällt ein Versorgungssystem aus – zum Beispiel im Falle eines Hochwassers – springt jenes auf der anderen Seite der Donau ein. Ein Mikrotunnel der EVN macht’s möglich.

So nah die beiden Städte geografisch liegen, so trennend wirkt die Donau. Dabei waren Korneuburg und Klosterneuburg bis vor 700 Jahren vereint. Die damals noch unregulierte Donau war bis ins 13. Jahrhundert noch leicht zu Fuß zu überqueren.

Heute ist die einzige direkte Verbindung die Rollfähre. Jahrzehntelang geisterte das Projekt einer Brücke in den Köpfen der Politiker. In den 1980er-Jahren gab es auf Korneuburger Seite sogar einen Brückenansatz. Der Traum von einer Brücke wird aber wohl immer ein solcher bleiben: Die Realisierung würde heute alleine schon an den Umweltauflagen scheitern.