Der Stockerauer Bürgermeister Helmut Laab ist untergetaucht und für die NÖN nicht mehr erreichbar, seit sein möglicher Rücktritt öffentlich geworden ist. Die SP-Landespartei versucht geflissentlich, das Thema schönzureden, der Arbeitspartner FPÖ feilt vorsorglich schon an einem politischen Nachruf – so der Stand der Dinge.

Hinter den Kulissen spielt sich währenddessen ein parteiinterner Kleinkrieg der Laab-Befürworter und -Gegner ab, der in einer eher patscherten Petition an die Gemeindemitarbeiter zur Unterstützung des Stadtchefs gipfelte. Der Konflikt hat sich seit Jahren abgezeichnet, jetzt ist er voll ausgebrochen.

Die Chance, einen Wechsel an der Spitze ohne Selbstbeschädigung zu vollziehen, hat die SPÖ in den letzten Tagen vertan. Dabei wäre zum jetzigen Zeitpunkt – über ein Jahr vor der nächsten Gemeinderatswahl – noch genug Zeit für einen Kurswechsel gewesen. Dass Laab seinen Sessel nicht so ohne Weiteres räumt, hat dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zurück bleibt der desaströse Eindruck einer Partei, in der die Funktion vor der Sache steht.