Den Schnitt von zwei Punkten pro Spiel hält Aufsteiger Leobendorf auch nach zwölf gespielten Partien in der Regionalliga. 24 Punkte stehen schon auf der Haben-Seite, damit ist man aktuell Dritter. Geht es nach Trainer Sascha Laschet, soll man am Ende der Saison sogar auf dem ersten Tabellenrang stehen. Der Coach betonte, egal in welcher Liga, immer Meister werden zu wollen.

Wenn sogar schon ein Remis – wie in der Vorwoche gegen das Team Wiener Linien – auf heimischer Anlage als Ausrutscher bezeichnet wird, dann liegt die Latte wohl sehr hoch. Laschet hält den Meistertitel für realistisch, der Tabellenrang und die Art und Weise, wie die Mannschaft sich präsentiert, geben ihm recht.

Die Zuschauer stehen hinter ihren Mannen, feuern sie – egal ob auswärts oder daheim – immer an. Das ganze Konstrukt aus Trainer, Spielern, Funktionären und auch Fans wirkt aktuell wie eine homogene Einheit. Stellt sich nur noch die Frage: Was wäre wenn? Will beziehungsweise kann der Verein bei einem etwaigen Meistertitel die Kosten und den Aufstieg überhaupt stemmen? Den Spielern scheint das im Moment egal zu sein, sie versorgen die Social-Media-Welt nach den Erfolgen immer mit reichlich Material. Das wirkt genau so wenig überheblich wie der Meisterwunsch.