Das Zünglein an der Waage?

War das Ergebnis der Gemeinderatswahl in Waidhofen an der Ybbs ein Vorgeschmack auf die Leitzersdorfer Gemeinderatswahl im April? Mit 17,08 Prozent Platz zieht die impfkritische Partei dort in den Gemeinderat ein.

Das Antreten der MFG in Leitzersdorf wirft mehrere Fragen auf: Die Corona-Maßnahmen werden sukzessive gelockert, die Impfpflicht ist am 1. Februar in Kraft getreten. Wird die MFG im April das Corona-Thema noch voll ausspielen können? Und wenn ja, wem kostet die neue Bewegung am ehesten Stimmen?

Das Wählerverhalten war in Leitzersdorf bei den letzten Gemeinderatswahlen stets recht starr. Meist ging es nur um ein Mandat, das wechselweise zwischen ÖVP und BGL wanderte. Damit wurden SPÖ oder FPÖ oft zum Zünglein an der Waage. Das Abschneiden der MFG wird wohl sehr davon abhängen, wie sehr sie auch lokale Themen bedient.