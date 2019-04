In Stockerau war diese Woche Durchatmen angesagt. Die Parteien halten sich bezüglich Koalitionen noch bedeckt. Fest steht, dass die ÖVP die nächste Bürgermeisterin stellen wird. Und der steht eine wahre Herkulesaufgabe bevor. Die SPÖ wird der ÖVP bei der Amtsübergabe nach 74 Jahren an der Spitze der Stadt wohl kaum den roten Teppich ausrollen, zumal es schon innerhalb der SPÖ beim interimistischen Wechsel von Helmut Laab zu Othmar Holzer keine geordnete Übergabe gegeben hat. Dazu kommt die hohe Erwartungshaltung an die ÖVP. Sämtliche Initiativen – vom A22-Tunnel bis zur Plattform Lärmschutz – erwarten sich nun rasche Ergebnisse von einer neuen Regierung. Der Druck auf die ÖVP, Herzeigbares zu liefern, ist jedenfalls groß.

Dabei sind stabile Verhältnisse und Parteien, die miteinander reden können, das Wichtigste, was Stockerau jetzt braucht. Das Vertrauen in die Politik muss wieder hergestellt werden, denn darauf fußt eine positive Entwicklung der Stadt.