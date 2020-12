Hart, aber fair! Bräuchte man für Leobendorf-Trainer Sascha Laschet einen Slogan, wäre der wohl treffend. In der Vergangenheit zog der ehemalige Profi mit Auswechslungen noch in der ersten halben Stunde die Aufmerksamkeit auf sich, begründete dies aber stets mit den einfachen Worten: „Wenn die Leistung nicht passt, muss ich reagieren.“ Das gilt im aktuellsten Beispiel auch für Muharrem Ilhan.

Im Sommer 2019 über den ehemaligen Leobendorf-Kicker Coskun Kayhan unter die Burg Kreuzenstein gewechselt, ist seine Zeit nun wohl abgelaufen. So hart das für den 19-Jährigen nun auch sein mag, es zeigt wieder einmal, dass es immer um Leistung geht – gerade in der dritthöchsten Spielklasse, wo viele junge Akteure auch noch den Profitraum leben. Für Laschet war die Entwicklung anfangs in Ordnung, im letzten Jahr dann aber stockend. Dass er jetzt einen Schlussstrich unter das Kapitel Ilhan ziehen möchte, bestätigt das – hart, aber fair.

Denn jeder Spieler im Kader weiß bei ihm, woran er ist, und bekommt seine Chance. Wie man die nutzt, kann wohl am besten Sommer-Neuzugang David Ungar beantworten.