Die Luft wird dünner

Nur sechs Zähler trennen den 16. – und damit Letzten – der Regional liga Ost vom Siebenten. Mittendrin statt nur dabei, mit nur einem Punkt Vorsprung auf das Schlusslicht, ist der SV Leobendorf.

Überraschungsteam TWL Elektra zeigte den Laschet-Mannen am Samstag schonungslos die Problemfelder auf, war in allen Belangen überlegen. Der Coach war nach der Partie bedient, stellte sich nicht wie gewohnt vor die Mannschaft, sondern nahm sie in die Pflicht. Lobenswert, dass Laschet die acht Ausfälle nicht als Grund bzw. Ausrede hernahm, sondern mehr von seinem Team fordert.

Das hat in dieser Spielzeit schon dreimal bewiesen, dass es gewinnen kann – immer gegen Mannschaften „in Kragenweite“. Zwei von diesen stehen jetzt vor der Türe, mit Tabellennachbar Bruck und dem derzeit Letzten Siegendorf kommen machbare Aufgaben – wenn alle 100 Prozent geben.