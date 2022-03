Die Mischung macht’s

Es ist geschafft! Handball-Korneuburg atmet auf, die Bundesligaherren haben das Ticket für das Obere Play-off gelöst. Die Pflicht ist erfüllt, jetzt folgt die Kür.

Allerdings gibt es noch Fragezeichen in Sachen Kürprogramm, denn im Oberen Play-off kann Korneuburg befreit aufspielen – Favoriten sind andere. Konkret: Soll der „Goldenen Generation“ um Kapitän Julian Schafler und Co. ein letzter Ritt um den Titel ermöglicht werden? Oder soll vermehrt auf den Einbau der jungen Spieler gesetzt werden, um auch in Zukunft so konkurrenzfähig zu bleiben? Keine leicht zu beantwortenden Fragen.

Fakt ist: Aufsteigen will niemand in Korneuburg. Einen Titel würde aber jede Mannschaft wollen, wenn er möglich ist. Am Ende wird es auf einen Kompromiss hinauslaufen, die klassische österreichische Lösung. Oder anders formuliert: Die Mischung wird’s wohl machen.