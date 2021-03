Jetzt haben die Korneuburger Handballbundesligadamen den ersten „Matchball“. Zum einen gewannen die Mädels von Trainer Peter Schildhammer am Sonntag das sechste Spiel in Serie und führen damit weiter die Tabelle an. Und zum anderen verlor ihr schärfster Verfolger St. Pölten in Hollabrunn ihr zweites Spiel in Serie.

Da der ÖHB zudem beschloss, in dieser Saison nur den Grunddurchgang für den Aufstieg in die WHA herzuziehen, sind die Chancen der St. Pöltner mittlerweile auf ein Minimum gesunken. Damit bleibt nur mehr Tulln als einziger Rivale übrig. Das könnte aber bereits diesen Samstag anders sein, wenn es zum direkten Duell kommt. Sollten Schildhammers Mädels weiter makellos bleiben, können sie sich wohl nur mehr selbst schlagen. Auch wenn die Saison noch bis Ende Mai dauert.

Es dürfte von den Vereinsverantwortlichen ein genialer Schachzug vor Saisonbeginn gewesen sein, der Mannschaft keinen Druck aufzulegen – trotz vorhandenem Potenzial. Weil befreit aufzuspielen ist deutlich leichter, als mit Druck umgehen zu müssen. Hoffentlich bleibt das so bis zur lang ersehnten WHA-Rückkehr.