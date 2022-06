Ein Mehrwert für die Stadt

Für die Korneuburger Augustinerkirche samt Augustinerkloster wird es ernst. Am 28. Juni wird der Käufer, der sich im Bieterverfahren durchgesetzt hat, der Öffentlichkeit seine Pläne für das Gebäudeensemble präsentieren. Fest steht, dass die Kirche profanisiert und zu einem Kulturzentrum wird. Genau diese „Entweihung“ ist im Vorfeld auch auf Widerstand gestoßen, die FPÖ hat sogar eine Unterschriftenaktion initiiert.

Auch wenn sich das Gotteshaus in Zukunft von seiner kirchlichen Nutzung verabschiedet, es wird ein Haus der Begegnung bleiben, in dem Menschen zum Austausch zusammenkommen. Und es wird wieder Leben einkehren in das Gebäude, die Augustinerkirche wurde ja nur noch spärlich genutzt.

Wenn nicht die Schaffung von Wohnraum im Vordergrund steht, kann das Projekt eine echte Chance haben, ein Mehrwert für die Korneuburger zu werden.