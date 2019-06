Statt Mailand oder Madrid nur Mattersburg und Hartberg – so kann, überspitzt formuliert, der Wechsel des gebürtigen Bisambergers Bernd Gschweidl vom Wolfsberger AC zum SCR Altach in der Tipico Bundesliga zu sammengefasst werden. Statt mit den Kärntnern, die als Dritter der abgelaufenen Spielzeit einen Fixplatz in der Gruppenphase der Europa League haben, an der großen Fußballwelt zu schnuppern, versucht der Stürmer jetzt, in Vorarlberg beim Tabellen neunten einen Karriereneustart hinzu legen.

Nach seinem kometenhaften Aufstieg bei Wiener Neustadt und im ersten Halbjahr beim WAC, als kurz sogar eine Einberufung ins Nationalteam und ein Wechsel zum SK Rapid im Gespräch waren, folgte in diesem Frühjahr der brutale Absturz. Kaum mehr im Kader der Ilzner-Elf, geschweige denn Spielzeit bekommen, ließen auch den Marktwert von Gschweidl im schnelllebigen Fußballbusiness schrumpfen.

Mit 23 Jahren hat der Weinviertler eigentlich noch viele gute Jahre vor sich. Umso intelligenter ist dieser Schritt in der Karriereplanung: auf den ersten Blick ein Schritt zurück, der vielleicht aber notwendig ist, um am Ende wieder zwei Schritte nach vorne zu machen.