Stefan Wannenmacher will nicht mehr: Der 42-jährige Vizebürgermeister in Enzersfeld hat nicht nur alle politischen Ämter zurückgelegt, er trat auch aus der ÖVP aus. Er wolle sich nicht verbiegen, für ihn stehe der Bürger und nicht die Partei an erster Stelle. ÖVP-Bezirksparteichef Andreas Minnich hatte noch die Hoffnung, dass Wannenmacher zurückrudert. Doch ein Rücktritt vom Rücktritt kam für den Enzersfelder erst recht nicht infrage.

Wenn „grade Michln“ wie Wannenmacher die Politik verlassen, ist das als Verlust zu sehen. Dazu kommt, dass nicht zum ersten Mal in der laufenden Periode der Vizebürgermeister-Posten in der Gemeinde neu besetzt werden muss. Schon im Vorjahr hatte sich Elisabeth Fiala zurückgezogen. Dass die Stimmung nicht gut ist, ist nicht weit hergeholt. Es fehlt am Miteinander – ein Credo, das die ÖVP eigentlich auf ihre Fahnen heftet.