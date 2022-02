Es wird jetzt noch geiler

Mit Spannung wurde die Übertrittszeit in der 2. Landesliga Ost erwartet – nicht nur bei den fünf Korneuburger Bezirksvereinen, sondern ganz generell. Es gibt sonst kaum eine Liga, die derart mit Stars gespickt ist und wo die halbe Spielklasse noch im Titelkampf steckt. Für unsere Vereine gilt: Sierndorf und Obergänserndorf schlossen ihre Baustellen im Kader, während Korneuburg diesen einmal mehr umkrempelte – aber dennoch eine unglaubliche Qualität hat. Und die beiden Titelaspiranten Stockerau und Bisamberg drehten an den nötigen Stellschrauben, um ganz vorne angreifen zu können, sprich, am Ende der Saison den Meistertitel in Händen zu halten.

Die nicht zu Unrecht so bezeichnete „geilste Liga des Bezirks“ wird im Frühjahr noch geiler werden. Das ist keine sonderlich gewagte Prognose. Erst recht nicht, da alle Mannschaften ihre Hausaufgaben gemacht haben.