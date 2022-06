Es wird mehr brauchen

Stadtpfarrer Robert Rys wäre gern in Stockerau geblieben, erzählen jene, die ihn gut kennen. Er war beliebt, ist aber nicht überall gut angekommen. Und das, was gestört hat, wurde auch der Erzdiözese Wien berichtet. „Sie würden es nicht glauben, was da an Worten verschriftlicht wurde“, erzählt ein Pfarr-Insider.

Die Erzdiözese entschloss sich zur Abberufung des Priesters – und das löst wiederum Bestürzung aus. Zwei Pfarrgemeinderäte gaben bereits ihren Rückzug bekannt.

Stockerauer schütteln den Kopf – und stellen sich die Frage nach dem Warum. Denn eine öffentlich kommunizierte Begründung für die Abberufung blieb die Erzdiözese bis jetzt schuldig. Das wird nun Weihbischof Turnovszky am Freitag im Pfarrsaal nachholen.

Klar ist: Es wird mehr als eine Abberufung eines Priesters brauchen, um die schon so lang gärenden internen Konflikte lösen zu können.