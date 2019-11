Es war ein Paradebeispiel dafür, wie die Dinge im Spannungsfeld zwischen digitalem und echtem Leben laufen: Da postet Stadträtin Elisabeth Kerschbaum in der Korneuburger Facebook-Gruppe eine Einladung für das Zukunftsforum, und in den Kommentaren entspinnt sich eine Diskussion über die Neugestaltung der Leobendorfer Straße.

Klare Themenverfehlung, möchte man meinen ... Es wird aber offensichtlich, was die Menschen besonders bewegt; nämlich das, was vor ihrer Haustüre passiert. Und da poppten viele Sorgen und Ängste in Verbindung mit der Umgestaltung auf – die meisten völlig unbegründet. Es ist nur ein Beispiel von vielen – ob ein Baum gefällt oder über die Zukunft der Stockerauer Eschen diskutiert wird.

Der Nährboden dieser Negativspirale in den sozialen Netzwerken ist die Unwissenheit. Oft fehlen den Bürgern für eine objektive Bewertung schlicht die Fakten. Früher reichte es, wenn die Politik diese schafft. Heute muss sie diese auch zügig kommunizieren.