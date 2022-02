Frage der Transparenz

Die Optik ist nicht die beste: Das Lagerhaus Korneuburg beabsichtigt, seine Werkstätten in der Kwizdastraße von Korneuburg abzusiedeln, und unterfertigte vor einem Jahr einen Kaufvertrag, in dem die Umwidmung in Bauland-Kerngebiet angestrebt wird. Diese Umwidmung soll im Rahmen der 22. Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans vollzogen werden.

Aber was wäre dabei, wenn sich die RWA – wie die SPÖ vermutet – für 500 Arbeitsplätze in der Stadt ein paar Zuckerl ausverhandelt hat? Stockerau hat – damals unter SPÖ-Führung – jener Firma, die für XXXLutz die Hallen errichtet hat, einen Kommunalsteuer-Nachlass von 425.000 Euro gewährt. Offenbar gibt es hier durchaus einen Wettbewerb, welche Gemeinde mehr bietet.

Letztlich geht es immer um die Frage, wie transparent so ein Deal ist – auch für die Bürger, denen die Politiker verpflichtet sind.