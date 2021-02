In unsicheren Zeiten suchen die Bürger Stabilität. Und die finden sie derzeit bei den Gemeinden. Die Anfragen in puncto Teststraßen und Impfungen auf den Gemeindeämtern häufen sich. Nicht immer können die Gemeindemitarbeiter Antwort geben, nicht immer kennen sie die Antwort.

Wie groß die Nachfrage nach Antigen-Tests ist, hat man am letzten Sonntag in Stockerau und am Montag in Korneuburg gesehen, wo sich Warteschlangen vor den Teststationen gebildet haben. Um den Andrang etwas abzufedern, bieten ab dieser Woche alle (!) 20 Bezirksgemeinden zumindest einmal wöchentlich eine Testmöglichkeit an. Es ist den Gemeinden hoch anzurechnen, dass sie in wenigen Tagen dieses Angebot auf die Beine gestellt haben.

Die Kommune als kleinste politisch-geografische Verwaltungseinheit zeigt in der Krise ihre Leistungsfähigkeit als „Fels in der Brandung“. Bleibt zu hoffen, dass das auch beim nächsten Finanzausgleich berücksichtigt wird ...