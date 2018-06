Am Ende haben sie es also doch geschafft! Der SV Stockerau vermied den Gebietsliga-Abstieg, was einem historischen Tiefpunkt gleichgekommen wäre, und kann sich jetzt wieder auf die Zukunft in der 2. Landesliga konzentrieren. Dennoch wäre es ratsam, sich genauestens mit der abgelaufenen Spielzeit zu beschäftigen.

Denn wer einen Blick auf die Tabelle der vergangenen Saison wirft, der erkennt einen Trend. Platz zehn (2016/17), Rang zwölf (2015/16) und Siebenter (2014/15) machen deutlich: Es ging in den letzten Jahren eher nach unten denn nach oben. Ein Neuanfang in der Gebietsliga wäre deshalb auch kein Welt untergang gewesen. Denn was der SVS dringend benötigt und seit Jahren schmerzlich vermisst, ist eine Art Aufbruchsstimmung.

Wer zuletzt an einem Freitagabend zu einem Heimspiel in die Alte Au kam, sah nicht viele Zuschauer. Überspitzt formuliert: Oft wusste man nicht, ob überhaupt ein Spiel stattfindet. Deshalb würde es dem Verein jetzt gut zu Gesicht stehen, langfristig ein Konzept zu entwickeln, wo es hingehen soll, bevor wieder nur der kurzfristige Verbleib in der 2. LL gesichert wird bzw. werden soll. Denn dann lässt sich ein Abstieg sicher nicht noch einmal vermeiden.