Habt Vertrauen!

Die ältere Generation erzählt gern Geschichten, wie sie zu Fuß zur Schule gehen musste – bei Wind, Wetter und Schnee. Ihre Kinder stiegen in Busse ein. Heutzutage chauffieren die Eltern die Sprösslinge zur Schule, am liebsten direkt vor die Tür. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist größer geworden, auch weil der Verkehr in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist.

Nur: Das verursacht wiederum Chaos vor den Bildungsstätten – und kann erst recht zu gefährlichen Situationen führen. Das zeigte ein NÖN-Lokalaugenschein in Korneuburg. Die Stadtgemeinde arbeitet schon länger daran, die Lage zu entschärfen: Jetzt wurden Haltezonen für die Eltern eingerichtet, zudem wurden sichere Routen zur Schule für Kinder festgelegt.

Ob das angenommen wird, kommt stark auf die Eltern an: Sie können ihren Kindern ruhig zutrauen, dass sie selbstständig auf sicheren Wegen zur Schule gehen.