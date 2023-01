Hat ISTmobil Zukunft?

Bis Ende dieses Jahres fährt das ISTmobil in gewohnter Form. Diese Zeit wollen die 17 teilnehmenden Gemeinden nutzen, um das System neu auszurichten. Denn es kommt zunehmend zu Kritik an den Kosten bzw. an der Kostenaufteilung unter den Gemeinden. Vor allem die ländlichen Gemeinden beklagen die geringe Auslastung.

Das ISTmobil war immer als Zusatzangebot zum öffentlichen Verkehr gedacht. Es sollte vor allem die Defizite bei den öffentlichen Querverbindungen im Bezirk ausgleichen. Das System funktioniert aber nur, wenn sich genug Gemeinden beteiligen.

Demnächst starten die Gespräche der Gemeindeverantwortlichen, die letztlich über die Zukunft des Anrufsammeltaxis entscheiden. Die große Frage wird sein, ob sich die Gemeinden den „Luxus“ noch leisten wollen oder können. Oder ob sie eine kostengünstigere Alternative aus dem Hut zaubern können ...