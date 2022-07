Hoffnung auf guten Deal

Es kann ein Meilenstein für die Stadt Korneuburg werden, den ÖVP und SPÖ in der letzten Gemeinderatssitzung auf den Weg gebracht haben: Mit dem Kooperationsvertrag zwischen Signa und der Stadt rückte die Hoffnung auf ein einmaliges Stadtentwicklungsprojekt am Areal der ehemaligen Schiffswerft ein Stück näher.

Signa hat sich dabei als kooperativer Verhandlungspartner erwiesen, der der Stadt in essenziellen Dingen – wie zum Beispiel beim Anteil des leistbaren Wohnraums – durchaus entgegengekommen ist.

Der Deal in einfachen Worten: Signa verdient gutes Geld mit den Wohnungen auf der Werftinsel und leistet dafür einen Infrastrukturbeitrag an die Stadt. Der Bereich „Werftmitte“ soll zu einem lebendigen Kultur- und Freizeitzentrum an der Donau werden. Wirklich ernst wird das Projekt erst mit den Umwidmungen. Und die hat immer noch die Stadt als Steuerungsinstrument in der Hand.