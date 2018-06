Am Freitag steigt das „Spiel des Jahres“ für den SV Leobendorf in der 1. NÖN Landesliga. Mit einem Sieg über den SC Krems wäre der lang ersehnte Meistertitel endlich unter Dach und Fach. Nach den zwei Herzschlagfinale in den letzten zwei Spielzeiten samt negativem Ausgang für die Leobendorfer sollen aller guten Dinge nun drei sein.

Verdient hätten es sich die Mannen von Trainer Sascha Laschet allemal. Im Herbst sowieso eine Klasse für sich, ließ man sich nach dem „Stotterstart“ in die Frühjahrsmeisterschaft nicht aus dem Konzept bringen, bewahrte auch in der Vereinsführung kühlen Kopf und steht nun kurz davor, die Früchte der harten Arbeit zu ernten. Egal ob die starke Abwehr samt dem über ragenden Goalie Karl Heinz Gschwindl oder die Abgebrühtheit der Routiniers Mario Konrad und Christian Leuchtmann vor dem Tor in den entscheidenden Momenten – die Leistungsträger sind in den entscheidenden Phasen in Topform.

Was auch für den SVL spricht, ist das Momentum: Schon im Weinviertel-Derby gegen Retz hatte man das nötige Spielglück auf der eigenen Seite, ebenso in Gaflenz. Allerdings ist das auch ein Zeichen von Qualität und Klasse. Gelingt es, diese nochmal für 90 Minuten abzurufen, dann knallen endlich die Sektkorken ...