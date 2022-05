Irgendwann platzt Blase

Wer in Korneuburg oder einer Nachbargemeinde ein 500 Quadratmeter großes Grundstück kaufen will, muss schon 350.000 Euro auf den Tisch legen, in guten Lagen auch mehr. Wer dann noch ein Haus errichten will, muss sehr gut bei Kasse sein.

Faktum ist: Selbst Besserverdienende können sich die Grundstückspreise im Speckgürtel nicht mehr leisten. Und die Preisspirale dreht sich weiter nach oben. Wie lange der Trend noch dauern wird, trauen sich auch Immobilienexperten nicht zu beurteilen.

Profiteure sind die Bauträger, die mit einer dichten Verbauung und dem Optimum an Wohneinheiten viel Geld machen – zum Leidwesen der bestehenden Bevölkerung.

Derzeit trifft eine große Nachfrage auf ein begrenztes Angebot, was die Immobilienblase zusätzlich befeuert. Es wird nicht ewig so weitergehen (können). Die Frage ist nicht ob, sondern wann diese Blase platzt.