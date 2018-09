Alles ist möglich – das trifft nicht nur beim Lotto spielen, sondern auch auf die ersten Runden der 2. Landesliga Ost zu. Klar, Titelfavorit Bad Vöslau steht erwartungsgemäß an der Tabellenspitze. Aber ansonsten?

Mitfavorit Mistelbach strauchelt, Wolkersdorf überrascht und Aufsteiger Gloggnitz nutzt die Euphorie als Liganeuling. Und unsere Bezirksvereine? Bei Sierndorf gilt: siehe Gloggnitz. Stockerau meldet sich nach dem Katastrophenstart wieder einmal zurück, Korneuburg steckt im Mittelfeld fest und die Obergänserndorfer sind völlig von der Rolle, haben aber zumindest den Vorteil, ein ruhiges Umfeld zu besitzen, dass Panikreaktionen ausschließt.

Aber was sagt uns das alles? Dass nichts in dieser so ausgeglichenen Liga in Stein gemeißelt ist, und in ein paar Wochen die Tabelle schon wieder auf den Kopf gestellt werden kann. In kaum einer Liga war der Titel- und Abstiegskampf in den letzten Jahren so spannend wie in der zweithöchsten Spielklasse Niederösterreichs – für die Fans ein Traum, für Spieler und Vereinsfunktionäre allzu oft ein Albtraum. Anders formuliert: Ob oben oder unten, bei den Vereinen sollte so früh in der Saison das Motto gelten: Kühlen Kopf bewahren, denn die Saison dauert noch lange.