Nun auch noch das Kellerduell gegen Guntramsdorf – die bisherige Saison der Obergänserndorfer ist, passend zu Halloween, zum Gruseln: elf Spiele, null Siege und nur magere zwei Punkte. Das riecht verdammt nach dem Gebietsligaabstieg.

Was aber auf den ersten Blick erstaunlich wirkt – die Treue zu Spielertrainer Michael Wagner und Gelassenheit im Umgang mit der Krise –, erklärt sich beim zweiten: Das gesamte Umfeld der Obergänserndorfer ist realistisch genug, um einzuschätzen, dass die 2. Landesliga wohl der Plafond ist, sowohl kader- als auch infrastrukturtechnisch, und ein Abstieg keinen Beinbruch bedeuten würde. Zudem, wie Wagner gebetsmühlenartig betont und wiederholt, fehle nur wenig, um endlich voll anzuschreiben. Fünf der acht Niederlagen waren mit einem Tor Unterschied.

Was ihm allerdings mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist die Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse: Fünf Treffer in elf Spielen sind zu wenig. So schlecht war das letzte Mal Schwadorf im Herbst 2014. Deren Torverhältnis: 2:52 – Abstieg. Soweit ist es bei der TSU nicht, aber schön langsam sollte man die Kurve kriegen. Mit Wagner als Trainer, denn um das Problem in der Offensive zu lösen, bräuchte es, um noch einmal zu Halloween zurückzu kehren, eher einen Zauberer als neuen Trainer.