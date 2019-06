Am Ende war die Erleichterung spür- und waren die Emotionen sichtbar beim 1. FC Bisamberg. Mit dem überzeugenden 4:0 über den SC Lassee am letzten Freitag ist der Gebietsliga-Meistertitel endgültig unter Dach und Fach.

Ja, die Bisamberger gingen trotz des zweiten Ranges nach dem Herbst als klarer Favorit in das Titelrennen im Frühjahr. Dennoch nötigt es Respekt ab, wie souverän sich die Mannen von Trainer Gerald Schalkhammer am Ende den Titel sicherte – zwei Runden vor Schluss in einer unglaublich ausgeglichenen Liga.

Zeit zum Feiern haben die Bisamberger zwar jetzt genug, dennoch schielt man schon auf nächste Saison in der 2. Landesliga. Dort wartet aus Korneuburger Sicht eine kleine Bezirksmeisterschaft: Den Obergänserndorfer Klassenerhalt vorausgesetzt, gibt es fünf Mannschaften in unmittelbarer Umgebung – und alle wollen oben mitspielen: erstens Korneuburg, die 1. Landesliga im Visier, zweitens Stockerau, das genauso höhere Ambitionen hat, als in diesem Frühjahr gezeigt, wie drittens die Sierndorfer; und eben die Bisamberger, wo man davon ausgehen kann, dass mit prominenten Neuzugängen nicht nur der Klassenerhalt das Ziel sein wird. Anders ausgedrückt: Es wartet die geilste 2.- Landesliga-Saison seit Langem.