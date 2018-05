Volksfeststimmung in Leobendorf: Sicherlich weitaus mehr Fans als die im offiziellen Spielbericht angegebenen 847 strömten am Samstag unter die Burg Kreuzenstein, um dem Schlager zwischen dem SVL und Retz im Kampf um den Titel in der 1. NÖN Landesliga beizuwohnen. Das Unentschieden hatte einen Sieger: Leobendorf. Die Laschet-Elf hat es trotz des harten Restprogramms weiter in der eigenen Hand.

Ebenfalls großer Sieger war der Weinviertler Fußball: Bereits 45 (!) Minuten vor dem Anpfiff war fast kein Parkplatz mehr frei, aufgrund der großen Menschenmassen waren die Getränkestände genauso überlaufen. Auch das Who is Who der NÖ-Fußball szene war anwesend, angefangen von Stripfing-Coach Erwin Cseh über Mannsdorf-(Ex-)Trainer Herbert Gager oder Martin Graben bauer. Nicht nur sie stellten sich unweigerlich die Frage, ob es auch in der Regionalliga zu so einem Ansturm kommen würde.

Diese wird ohnehin interessant werden, da in den nächsten Wochen spannend zu beo bachten sein wird, ob alle Leobendorfer Leistungsträger, gehalten werden können. Jetzt gilt es zwar erst einmal, den lang ersehnten Meistertitel ins Ziel zu bringen. Aber viel Zeit zum Feiern oder Verschnaufen bleibt dann sicher nicht ...