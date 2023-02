Keine Überraschung

Der Erfolg des Spillerner Faschingsumzugs am Sonntag hat in den sozialen Medien zu einem Bashing gegen die beiden Städte Korneuburg und Stockerau geführt. Denn dort wurden die Faschingsumzüge heuer abgesagt und durch andere Events ersetzt.

Faktum ist: In Korneuburg stand der Faschingsumzug schon vor Corona auf wackeligen Beinen. Es haben sich von Jahr zu Jahr weniger Teilnehmer gefunden, die die mühselige Arbeit der Gestaltung eines Faschingswagens auf sich nehmen wollten.

Auch in Stockerau hört man, dass die Organisation letztlich an der Befürchtung gescheitert ist, dass man nicht genügend Aktive findet. Eine Überraschung sind die Absagen demnach nicht.

In Bisamberg, Langenzersdorf, Ernstbrunn und Leitzersdorf finden in den nächsten Tagen Umzüge statt. Sie sind der Beweis dafür, dass in kleineren Einheiten das Gesellschaftsleben eben besser funktioniert als in wachsenden Städten.

