Knackpunkt an der Sache

Die Meldung, dass Korneuburg der Privatuniversität Central European University (CEU) in der Alten Werft eine neue Heimat geben will, kam ungeplant an die Öffentlichkeit. Ob dies Auswirkungen auf die Bewerbung trotz Verschwiegenheitsklausel haben wird, wird sich zeigen. Das wäre schade.

Die CEU ist eine Chance: Die Präsenz vieler junger Leute bringt Schwung ins Stadtleben, wenn sie neben der Ausbildung vor Ort Freizeitaktivitäten nachgehen. Die wirtschaftlichen Impulse können bis hin zur Ansiedlung neuer Betriebe reichen. Welche Bedeutung eine Universitätsstadt hat, zeigen Deutschland und die Schweiz mit der Anführung der Bezeichnung auf Ortstafeln.

Korneuburg ist der einzige interessierte Standort außerhalb Wiens. Ein viel wesentlicherer Knackpunkt kann aber die Verkehrsinfrastruktur auch Richtung Wien sein, wenn 1.500 Studenten aus 100 Ländern kommen.