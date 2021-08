In der Stockerauer Gustav-Mahler-Promenade entstehen nicht nur ein paar neue Wohngelegenheiten, es ist vielmehr ein neues Stadtviertel, das hier aus dem Boden gestampft wird. Damit einher geht eine großflächige Versiegelung.

Umso wichtiger ist es, hier einen Ausgleich zur Betonwüste zu schaffen – ein Anspruch, der in anderen Bereichen der Stadt leider nicht verfolgt wurde. Vor allem in der Innenstadt wird Bauträgern ein hohes Maß an Versiegelung gewährt, ungeachtet der vielen Rufe aus der Bevölkerung nach mehr Grün. Die Rechnung dafür bekommen die Stockerauer mit immer größerer Hitze und wenig ansprechenden Stadtgebieten serviert.

In der Mahler-Promenade aber könnte die Stadtpolitik dieses Muster aufbrechen; sie hat es in der Hand, hier mit Bäumen, Grünflächen und Verkehrswegen einen Lebensraum zu gestalten, der auch jenseits der Zaungrenze noch attraktiv ist. Konkrete Ideen, wie dieser aussehen könnte, haben bisher nur die Grünen vorgelegt.