Es ist eine wunderbare Weihnachtsgeschichte und eine Lektion für die Politik gleichermaßen: Im letzten Jahr hatte der unförmige Christbaum am Korneuburger Hauptplatz noch für einen Shitstorm in den sozialen Medien weit über die Stadtgrenzen hinaus gesorgt.

Auch heuer ist der Baum nicht perfekt, aber seine Geschichte macht ihn umso liebenswürdiger. Dass die Stadt bewusst auf optisch perfekt gewachsene Bäume verzichtet, und das im Gegensatz zum letzten Jahr auch selbstbewusst kommuniziert, hat zu vielen Sympathiebekundungen im Netz geführt.

Das Beispiel zeigt so wunderbar, welchen Unterschied es macht, wie man an Dinge und Abläufe herangeht und ob man sie erklärt oder für die Bürger einfach im Dunkeln lässt. An diesem Punkt spannt sich der Bogen zur Politik. Der Korneuburger Christbaum symbolisiert eindrucksvoll, wie sehr die Transparenz von Entscheidungen das Verständnis für Handlungen ganz wesentlich verändern kann.