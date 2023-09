Aufklärung statt Verbote

Im Stockerauer Gymnasium gilt seit diesem Schuljahr eine Kleiderordnung. Eine Zeichnung – halb Mädchen und halb Bursch – illustriert, was erlaubt ist und was nicht. Die Entscheidung sei im Rahmen der Schulpartnerschaft im Frühjahr gefallen, sagt die Direktorin. Von ihren Kollegen erntet sie Verständnis. Der Korneuburger AHS-Direktor bestätigt im NÖN-Gespräch, dass freizügige Bekleidung durchaus ein Thema sei.

Auch wenn man in Stockerau bemüht ist, an das Thema geschlechtsneutral heranzugehen - es trifft vor allem die Mädchen. Bauchfreie Shirts, tiefe Ausschnitte und zu kurze Röcke sind künftig in der Schule tabu. Die Frage ist, ob es dafür wirklich Vorschriften und Verbote braucht. Grundsätzlich sollte jedem klar sein, dass man sich am Arbeitsplatz oder in der Schule anders kleidet als in der Freizeit. Wenn das vom Elternhaus nicht mehr vermittelt wird, muss das die Schule tun. In Form von Aufklärung und Bildung, nicht in Form von Verboten.