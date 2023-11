Aus für letzte Infrastruktur?

In mehr als 600 österreichischen Gemeinden gibt es keine Bäckerei, Fleischerei oder keinen Greißler mehr. Laut Branchen-Insidern könnte die Zahl noch auf über 1.000 steigen. Viele der verbliebenen Nahversorger kämpfen aktuell aufgrund der gestiegenen Energiekosten ums Überleben.

Als Alternative zu den Kaufläden haben sich die Selbstbedienungsläden etabliert. Sie haben die Nahversorgung wieder zurück in die Orte gebracht und vor allem während der Corona-Pandemie einen Boom erlebt. Doch jetzt wackelt auch dieses letzte Stück Infrastruktur. Übereinstimmend berichten die Betreiber, dass die Diebstähle überhandnehmen. Laut dem MoSo-Marktbetreiber in der Oberlisse verlässt jeder fünfte Kunde den Container, ohne zu zahlen. Gestohlen werden in jüngster Zeit auch Grundnahrungsmittel wie Mehl. Geschuldet ist dieses Phänomen wohl der Teuerung. Und so werden die Selbstbedienungsläden zum traurigen Abbild einer gesellschaftlichen Entwicklung.