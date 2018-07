Die B6-Umfahrung reiht sich in die Liste der Verkehrsprojekte, die immer noch ihrer Umsetzung harren. Sie teilt ihr Schicksal mit der Abfahrt Donau in Korneuburg. In beiden Fällen kommt man einfach nicht vom Fleck. 2004 hat die NÖN erstmals von der Idee, den Verkehr aus den Orten abzuziehen, berichtet.

Seit Jahren wird der Start der Bauarbeiten verkündet, im Jahr 2013 – kurz vor der Landtagswahl – hat es sogar einen Spatenstich gegeben, bei dem die Fertigstellung des 20-Millionen-Euro-Vorhabens für das Jahr 2016 angekündigt worden war. Nur passiert ist seitdem nichts, es scheitert nach wie vor an den Grundeinlösen.

Hinter vorgehaltener Hand hat es geheißen, dass spätestens nach der Landtagswahl 2018 Nägel mit Köpfen gemacht und die Enteignungen der Grundstückseigentümer durchgezogen werden. Jetzt taucht aus dem Nichts vonseiten des Landes plötzlich die Idee einer neuen Trassenführung aus, für die man nicht alle betroffenen Grundstücke brauchen würde. Die neue Erkenntnis wirkt, als wolle das Land das Thema selbst weiter hinauszögern.