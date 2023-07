Bitte mehr davon!

Wahnsinn, was da am Samstagabend im Stadion Alte Au in Stockerau abging. Über 1.100 Fans sorgten für unglaubliche Stimmung und volle Ränge beim Endspiel um die Meisterschaft der dritten Division. Und auch wenn die AFC Grizzlies gegen die zweite Mannschaft der Vienna Vikings verloren, waren sie dennoch Sieger.

Denn wenn jemand das vorhergesagt hätte bei der Vereinsgründung vor drei Jahren, dem hätte Obmann Christoph Kaiser wohl den Vogel gezeigt. So viele Zuschauer hat die Lenaustadt schon lange nicht mehr gesehen. Sehr lange. Zum Vergleich: das fast zeitglich stattgefundene Fußballcupspiel zwischen „Platzhirsch“ Leobendorf und Zweitligist Horn sahen nur halb so viele Leute.

American Football ist nach Stockerau gekommen, um zu bleiben. Aber da ist jetzt auch die Gemeinde gefragt, Kaiser und Co. ordentlich zu unterstützen. Denn diese Zuschauermassen sind nicht nur beste Werbung für diese Sportart und den Hype dabei, sondern gleichzeitig auch für den Sportstandort Stockerau.