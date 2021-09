Es ist die Bebauung, an der sich die Korneuburger beim Werftprojekt von Signa und Stadtgemeinde stoßen: Zu dicht, zu hoch, zu viele Einwohner, die dann mit dem Auto in der Stadt unterwegs sind, lauten die Bedenken in Kurzfassung. Sieht man rein die Bebauung der Werftinsel, dann ist die Kritik durchaus berechtigt. Aus der einstigen Hallen-Insel wird eine Wohn-Insel. Auch von der Werftspitze bleibt nach heutigen Plänen nicht mehr so viel über, wie man sich das im Rahmenplan gewünscht hätte.

Faktum ist aber auch, dass die Signa kein karitativer Verein ist. Eine Blumenwiese auf der Werftinsel bringt nicht den Gewinn, um die Werfthallen zu sanieren, die Abfahrt Donau zu finanzieren oder den Durchstich durch die Autobahn zwecks kurzer Verbindung für Radfahrer und Fußgänger zu realisieren.

26 Millionen stellt Signa als Infrastrukturbeitrag bereit. Dafür will sie etwas haben. Das ist ein Geschäft und das ist legitim. So klar müsste man es halt auch kommunizieren.