Die Gerasdorfer Stadtpolitik hält Wort: Sie versprach im Mai, mit allen Mitteln gegen eine neue Schottergrube zu kämpfen, und tatsächlich lässt sie dabei nichts unversucht. Doch wie so oft bei großen Projekten – man denke nur an den Ausbau der A 22 – liegt der Ball hier nicht bei den lokalen Verantwortungsträgern; will man das geplante Projekt und eine weitere Nutzung der Eignungszone stoppen, braucht es die Bereitschaft von Land und Bund, die Bestimmungen aus den 1990er- Jahren aufzuheben.

Schottergrube Gerasdorf: Stadt baut Fronten auf

Hier wird der Druck durch die Bevölkerung eine wichtige Rolle spielen. Auch der A 22- Ausbau wäre nicht erneut von der ASFINAG geprüft worden, hätte die Stockerauer Bürgerinitiative nicht ganze Arbeit geleistet und gemeinsam mit der Stadtpolitik das Ministerium auf mögliche Mängel aufmerksam gemacht. Entscheidend wird sein, wie viele Unterschriften gegen die Schottergrube gesammelt werden und ob es der Stadtpolitik tatsächlich gelingt, die Bürger ins Boot zu holen.