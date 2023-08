Das Flair macht's

Das Weinviertel hat enormes touristisches Potenzial: Der Klimawandel verlängert die Radsaison und der Trend zum E-Bike ist ungebrochen. Im Bezirk locken idyllische Kellergassen, Ausflugsziele wie die Fossilienwelt, der Wildpark Ernstbrunn oder die Donauauen. Das große Manko ist jedoch das gastronomische Angebot, das vor allem an Wochentagen zu wünschen übrig lässt. Das ist auch Weinviertel-Tourismus-Chef Hannes Steinacker durchaus bewusst.

Das Sterben der Dorfwirtshäuser hat schon lange vor Corona begonnen. Die Pandemie hat die Gastroszene aber nochmals ordentlich durchgebeutelt. Preissteigerungen und fehlendes Personal machen den Wirten und Heurigen zu schaffen.

Immer mehr Winzer und Landwirte bieten mittlerweile Selbstbedienungslösungen an. Für Touristen können die aber nur eine Notlösung sein. Für Gäste zählen die Atmosphäre und das Flair. Dinge, die man eben nur in einem echten Lokal in Gesellschaft findet.