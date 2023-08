Das Grundproblem: Versprochener A22-Ausbau wurde nie umgesetzt

Im Frühjahr 2005 wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der A22 in Fahrtrichtung Wien von 130 auf 100 km/h gesenkt. Aufgrund der Unfallhäufung zählte der Autobahnabschnitt zwischen Stockerau-Nord und Stockerau-Ost zu den gefährlichsten in Österreich. Wer sich noch erinnern kann: Es gab damals kaum einen Montagmorgen ohne Unfall. Mit der Temporeduktion wurde die Situation tatsächlich entschärft.

Bei der jetzigen Forderung der Stadt nach Tempo 100 in Richtung Hollabrunn ist die Sicherheit nur ein Teilaspekt. Argumentiert wird mit einer Reduktion der Lärm- und Feinstaubbelastung. Faktum ist, dass es auch in diesem Abschnitt zu relativ vielen Unfällen kommt – einerseits dort, wo sich die Fahrbahn von drei auf zwei Spuren verengt und andererseits vor der Abfahrt auf die A5. Das eigentliche Problem ist, dass der dritte Abschnitt des A22-Ausbaus nie umgesetzt wurde, was keiner schlüssig erklären kann. Die Arbeiten hätten 2008 starten sollen ...