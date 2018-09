In verstörender Regelmäßigkeit müssen die Organisatoren des Jugendshuttlebusses vermelden, dass künftige Fahrten zu Festen gestrichen werden. Das Problem ist jedes Mal dasselbe: Alkoholisierte Jugendliche gefährden durch Vandalenakte das gesamte Projekt.

Jüngst wurden auf der Linie 6, die Sierndorf und Göllersdorf bedient, Bussitze aufgeschlitzt. Da wieder einmal niemand etwas gesehen haben will, bleiben die Gemeinden auf dem entstandenen Schaden sitzen.

Es ist so schade, dass das Vorzeigeprojekt in Sachen Jugendmobilität immer wieder auf der Kippe steht, weil ein paar Unbelehrbare im Bus wüten und von den anderen Jugendlichen aus falsch verstandener Solidarität gedeckt werden. Genau genommen gefährden sie mit ihrem Verhalten all jene, die sich zu benehmen wissen.

Man kann es nicht oft genug wiederholen: Seit der Einführung des Partybusses im Jahr 2004 hat es auf den Straßen des Bezirks keinen tödlichen „Disco-Unfall“ mehr gegeben. Das Projekt hat definitiv schon Leben gerettet. Wer es gefährdet, spielt mit jungen Menschenleben.