Was zusammengehört, findet immer wieder zusammen – so kann die Fusion von SV und FC Stockerau auch gesehen werden. In der Geschichte des Stock erauer Fußballs ist das nicht die erste Fusion: Bereits 1958 kam es zur Bündelung der Kräfte des Vizemeisters SV Heid mit jenen des Absteigers ASV. Damals wurde der Grundstein gelegt für die Entstehung und Entwicklung zu einem der erfolgreichsten NÖ-Fußballvereine – mit dem ÖFB-Cupsieg 1991 als Höhepunkt. So weit muss es in Zukunft ja gar nicht gehen, aber weiter oben als in der 2. Landesliga sollte, nein müsste die größte Stadt im Weinviertel schon vertreten sein.

Um den Verein zukunftsfit zu machen, setzte die Führungs riege um Neo-Obmann Thomas Schmidt in Sachen Transfer politik schon die ersten Schritte zurück zu alter Stärke. Zudem bietet Stockerau – mit seiner Infrastruktur im Sportzentrum Alte Au – dafür die besten Voraussetzungen.

Jetzt gilt es, die Vereinskultur ebenso auf Vordermann zu bringen und dem Nachwuchs jene Aufmerksamkeit zu widmen, die außenstehenden Beobachtern in den letzten Jahren fehlte. Deshalb war diese Fusion überfällig – und vielleicht der letzte Schritt, um wieder an die glorreiche Vergangenheit anzuknüpfen.