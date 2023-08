Endlich wieder Meisterschaft! Oder schon wieder? Die kurze Pause zwischen den Spielzeiten und die noch kürzerer Vorbereitung sorgen für zwiespältige Meinungen. Die Freude bei Spielern, Trainern, Funktionären und Fans ist trotzdem groß, dass es wieder losgeht. Weil es viele Themen gibt, die bewegen:

Der Erfolg Leobendorfs in der Regionalliga und als „Zuckerl“ der Cupschlager gegen Sturm Graz. Das Debüt von Korneuburg in der 1. Landesliga beispielsweise. Oder der Titelkampf eine Spielklasse tiefer mit dem SV Stockerau. Ganz zu schweigen von der 1. Klasse Nordwest, die fast zur Hälfte von Vereinen aus der Korneuburger Region besteht. Und kann Leitzersdorf in der neuen Spielklasse endlich Meister und erstklassig werden? Fragen über Fragen, die nur darauf warten, in den nächsten zehn Monaten beantwortet zu werden.

Damit kann die eingangs gestellte Frage auch leicht beantwortet werden: Endlich geht es wieder los. Oder um es etwas marktschreierisch zu formulieren: Das wird eine geile Saison!