Das Jahr 2019 wird politisch spannend im Bezirk. Nicht nur, dass der Gemeinderatswahlkampf für die Wahlen 2020 startet, in Stockerau kommt es schon am 24. März zum großen Showdown. Und es ist damit zu rechnen, dass sich die Parteien bis dahin nichts schenken werden, denn diesmal darf sich nicht nur die SPÖ, sondern auch die ÖVP realistische Chancen auf den Bürgermeistersessel ausrechnen. Es wird vor allem eine Frage des Partners, und da wird vermutlich die FPÖ das Zünglein an der Waage sein. Es ist wohl kein Zufall, dass der bisherige FP-Bürgermeister-Stellvertreter Erwin Kube, der stark polarisiert hatte, dem neuen FP-Team nicht mehr angehört. Eine Koalition der Kube-FPÖ hätten sowohl die „SPÖ neu“ als auch die ÖVP nur schwer argumentieren können.

In Stockerau ist auch die Rolle der Grünen und der NEOS nicht zu unterschätzen. Das alles ergibt eine explosive Mischung für die nächsten Monate. Zu hoffen bleibt, dass sich alle Beteiligten am Riemen reißen. Es gibt nämlich auch nach dem 24. März verdammt viel zu tun in Stockerau.