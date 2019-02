Der Stockerauer Gemeinderatswahlkampf plätscherte bisher eher lauwarm dahin. Alle Parteien werben mit dem Slogan der Veränderung. Die Erklärung, wie das angesichts der schwierigen finanziellen Lage gelingen soll, blieb man bisher unisono schuldig. Dabei sind auch die Protagonisten an vorderster Front durch die Bank altbekannte Gesichter, die das System zum Scheitern gebracht haben und jetzt krampfhaft bemüht sind, sich als neu zu verkaufen.

Angriffe auf die Gegner hatte man bisher vermieden. Dass das nicht so bleiben würde, war zu erwarten. Die SPÖ will ihre Mehrheit halten, die ÖVP fährt jetzt härtere Bandagen auf, um sie zu brechen. Sowohl inhaltlich – Stichwort Volksschule – als auch plakativ geht man zum Frontalangriff über. Bei der Wahl im Jahr 2010 hat man mit der Methode in Korneuburg den Wahlsieg eingefahren. Aber der Grat ist ein schmaler. Schließlich hat die letzte Legislaturperiode nicht zuletzt wegen des schlechten Klimas im Gemeinderat frühzeitig geendet.