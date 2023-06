Die „Bremse“ als Chance

Es war immer der Knackpunkt bei der Entwicklung der Werft: Kommt die Abfahrt Donau, kann man das Areal anders entwickeln als ohne direkte Anbindung. Seit vielen Jahren hängt diese Frage in der Luft. Weil weder Signa noch die Stadt mit einer raschen Entscheidung rechnen, plant man das Projekt ohne Abfahrt.

Was das heißt, liegt auf der Hand: Das Projekt muss redimensioniert werden, die maximale Zahl an Bewohnern muss heruntergeschraubt werden, will man einen Verkehrskollaps verhindern. Dass es in seiner Dimension dadurch gebremst wird, ist durchaus als Chance zu sehen. Denn die Kritik der Bürger richtete sich in erster Linie gegen die Kubatur der Wohngebäude.

Signa hat in den letzten Wochen durch die Kika/Leiner-Pleite viele Sympathien eingebüßt. Auch innerhalb der Stadtverantwortlichen ist die Skepsis spürbar. Vielleicht zwingt die fehlende Abfahrt jetzt, das Projekt in eine Richtung zu lenken, mit der sich mehr Korneuburger anfreunden können.